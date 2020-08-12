Öziller tatilde

Premier Lig ekibi Arsenal'in Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, 4,5 aylık kızları Eda'yla geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gitti. Ünlü çift, önce Gülşe'nin memleketi Bergama'ya gittikten sonra tatil rotalarını sonraki durakları olan Çeşme'ye çevirdi. Özil ailesi, tatillerini 10 milyon TL'ye yeniledikleri Çeşme'deki evlerinde geçirecek.FUTBOLCU Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe sosyal medya hesaplarında kızları Eda'yla çektirdikleri benzer tatil fotoğraflarını paylaştı. Baba Mesut, "Küçük prensesimle ilk tatil" notuyla paylaşım yaparken anne Gülşe ise paylaşımına, "Babamız böyle fotoğraf paylaşırsa annede eksik kalmaz. Aileme aşığım" notunu düştü. Ünlü çiftin tatil paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.