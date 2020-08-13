Aşı Ekim ayına hazır

DÜNYAYA karabulut gibi çöken koronavirüse aşı ile çare aranırken, Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketi umutlandıran bir gelişmeyi açıkladı. BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, aşı için sonbaharda onay isteyeceklerini duyurdu. İki şirket, ekimde pazar onayı başvurusu yapmayı ve sonrasında aşıyı pazara sunmayı hedeflediklerini bildirdi.BİONTECH ve Pfizer, klinik testler için temmuz ayının sonunda 30 bine yakın katılımcıyla aşı üzerine küresel bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Şahin, elde ettikleri BNT162b2 etken maddesinin test edildiğini ve olumlu neticeler aldıklarını duyurdu. BioNTech ve Pfizer, İngiltere, ABD, Japonya ve Kanada ile 250 milyondan fazla doz aşı için anlaşma imzalamıştı.