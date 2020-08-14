Almanya’ya dava açıyor

Almanya'da terör örgütü PKK'nın kızı Nilüfer'i kaçırdığı anne Maide Töremiş, Alman devletine dava açacağını söyledi. Kızının kaçırılmasında Almanya'nın da sorumluluğu olduğunu savunan Töremiş, "Davayı durumu benim gibi olan diğer ailelerle beraber açacağız. Durumu bizim gibi olan aileleri de mücadelemize çağırıyoruz" diye konuştu.MAİDE Töremiş, açılacak toplu davada şimdilik altı ailenin daha müdahil olacağını ifade etti ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankart ile Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde eylemini sürdürdü. Töremiş, "Evlatlarımızın geri getirilmesi için bir şey yapmayan Alman devletine karşı dava açacağız" dedi.