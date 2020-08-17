George Floyd gibi öldüreceklerdi

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde yaşayan Kayserili Gök ailesi, polis şiddetine maruz kaldı. Ailenin üç ferdi hatalı park sonrası evlerinin önüne gelen polis tarafından tartaklandı. Anne Fatma Gök, "Oğlum ve eşim tıpkı ABD'de polis tarafından öldürülen Georg Floyd gibi muamele gördü. Polise onları bırakmaları için yalvardım ancak dinlemediler" dedi.FATMA Gök, "Benim annem aracını garajın önüne hatalı park etti. O sırada iki oğlum da dışarıdaydı. Çekici gelince eşim cezayı ödeyeceğini söyledi ve araç indirildi. Bu sırada polis geldi. Polisler ile oğullarım arasında tartışma çıktı. Bir polis copuyla Batuhan'ı iteledi. 16 yaşındaki oğlum polise 'abimi itme' dedi. Bunun üzerine diğer polisler de olaya karıştı" diye konuştu.İKİ oğlu ve eşinin darp edildiğini ve kelepçelendiğini söyleyen anne Gök, "Oğlumun yanına gittiğimde üç polis beni garajın arkasına sürükledi. Polislerden biri Batuhan'ın bacaklarına, diğeri ise boynuna baskı yapıyordu. Bu 10 dakika sürdü. Oğlumun nefes alamadığını söyleyip bırakmalarını istedim. Floyd olayını hatırlatarak oğlumu öldüreceksiniz diye bağırdım" dedi.EŞİ Mustafa'nın (46) da darp edildiğini anlatan Fatma Gök, "Sırtına copla vurarak yere yatırdılar. Bir memur sağ dizi ile eşimin gözüne vurdu. Diğeri yerde yine sırtına cop darbeleri indirdi. Onun da boynuna basıldı. İki oğlum ile eşimi karakola götürüp ertesi gün serbest bıraktılar. Rapor aldılar. Polislerin görevden el çektirilmesi ve tazminat için iki dava açacağız"dedi.