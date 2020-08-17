Karantinaya uymayan çocuğundan ayrılacak

ALMANYA'NIN Ludwigslust- Parchim bölgesindeki bir lisede görevli öğretmende korona tespit edilmesi üzerine bu okula giden 205 öğrenci karantinaya alındı. Bunun üzerine velilere, bölge valiliğinden "Ev karantinasına ilişkin düzenleme" başlıklı mektup gönderildi. Veliler mektupta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan evde karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda, çocuklarının zorunlu olarak başka bir yere yerleştirilmesiyle tehdit edildi. Enfeksiyon Koruma Yasası'na aykırı olmayan uygulamaya aileler büyük tepki gösterdi.