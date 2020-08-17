NSU davası hâlâ sürüyor

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davası hala sürüyor. İki yıl önce ana sanık Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkûm edilmesiyle sona eren davada şimdi de yanlış beyanda bulunan tanıklar yargılanıyor. Münih Başsavcılığı, tanıklardan birine, yalan ifade nedeniyle temmuz ayı sonunda dava açıldığını, diğer iki tanık hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, üç soruşturmanın ise kapandığını duyurdu. Dava boyunca tanıkların çoğu yalan ifadede bulunmuştu./ NÜRNBERG