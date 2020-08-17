Sokak ortasında ırkçı saldırı

ALMANYA'NIN Velbert kentinde hastabakıcı olan üç çocuk annesi Ayşe Arslan (40), tekerlekli sandalye ile bakıcısı olduğu yaşlı Alman kadını gezdirirken ırkçı saldırıya uğradı. Arslan, "Önce bir kadın 'Pis şişko' diye hakaret etti, ardından dirseği ile hastama vurdu. Polis çağıracağımı söyleyince kaçtı. O sırada bisikletli bir Alman'ın saldırısına uğradım" dedi.YOLDAN geçen bisikletli Alman'ın, 'Seni öldüreceğim pis Türk' diye bağırdığını anlatan Arslan, "Ardından vurmaya başladı. Beni itip yere düşürdü. Başörtümü çekti. Bisikleti ile bana vurdu. Kaçmasını önlemeye çalıştım ve polis geldi" dedi. Çevredekilerin olayı sadece seyrettiğini anlatan Arslan, hukuki girişim başlattı.