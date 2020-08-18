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Faşist müşteriye market yasağı

Kasa sırasında Faslı genç kadına ırkçı hakarette bulunan iki , süpermarket tarafından giriş yasağıyla cezalandırıldı. Süpermarket Faslı genç kızdan özür diledi

FATİH ÖZYAR
Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
Faşist müşteriye market yasağı
HAKARET YAĞDIRDI
HOLLANDA'NIN Bilthoven kentindeki Hoogvliet adlı süpermarkette alışveriş yapan Faslı Oumaima Dah, ırkçı davranışa uğradı. Dah, sosyal medya hesabından çektiği video ile birlikte yaşadıklarını, "Aldığım ürünleri kasa bandına koyarken, arkamdaki Hollandalı kadın alışveriş arabasını üstüme sürdü ve 'Bu ülkeyi terk edin. Ülkenize geri gidin' dedi" diye anlattı.

MAĞAZADAN ÖZÜR
KADINDAN özür dilemesini istediğini söyleyen Dah, "Bu talebimi kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Olay görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine süpermarket, Dah'ı çiçek ile ziyaret etti. Mağaza yetkilileri, "Irkçılığı hoş görmüyoruz. Söz konusu müşteriler davranışlarından sorumlu tutulmuş ve kendilerine alışveriş yasağı konulmuştur" dedi.
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Faşist müşteriye market yasağı
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