Faşist müşteriye market yasağı

HOLLANDA'NIN Bilthoven kentindeki Hoogvliet adlı süpermarkette alışveriş yapan Faslı Oumaima Dah, ırkçı davranışa uğradı. Dah, sosyal medya hesabından çektiği video ile birlikte yaşadıklarını, "Aldığım ürünleri kasa bandına koyarken, arkamdaki Hollandalı kadın alışveriş arabasını üstüme sürdü ve 'Bu ülkeyi terk edin. Ülkenize geri gidin' dedi" diye anlattı.KADINDAN özür dilemesini istediğini söyleyen Dah, "Bu talebimi kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Olay görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine süpermarket, Dah'ı çiçek ile ziyaret etti. Mağaza yetkilileri, "Irkçılığı hoş görmüyoruz. Söz konusu müşteriler davranışlarından sorumlu tutulmuş ve kendilerine alışveriş yasağı konulmuştur" dedi.