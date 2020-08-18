Yavru köpeği kurtarırken ayağını kırdı

Hamburg'da faaliyet gösteren boks kulübü EC BOXING'in yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan'ın manken eşi Alexandra Ceylan, İstanbul'da yavru bir köpeği otomobilin altından kurtarmaya çalışırken ayağını kırdı. Alexandra Ceylan, "Yavru sokak köpeği yola inmeye başladığı anda hızla gelen aracın sürücüsünün onu fark etmediğini gördüm. Köpeği alarak kenara çekileyim derken yere yığıldım. Ayağım kırıldı. Ameliyat oldum. Türkiye ile bir kez daha gurur duydum. Almanya'da bu kadar iyi tedavi yapamazlardı. Yavru köpeği bir bakıcıya teslim ettik" dedi.