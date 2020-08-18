Yeter artık

Orantısız güç kullanımı konusunda sabıkası kabarık olan Alman polisi, birkaç gün içerisinde sergilediği tutumla yine gündeme oturdu. Polis, Mülheim an der Ruhr kentinde Gök ailesinin iki ferdine, ABD'de bir polis memurunun Georg Floyd'un boynuna dizi ile bastırarak ölümüne yol açtığı davranışın aynısını sergiledi. Bu olayın gündeme gelmesinin hemen ardından benzer olay tekrarlandı.CUMARTESİ akşamı Düsseldorf Neustrasse'de bir restoranda 10 kişilik grup tartışınca polis çağırıldı. Polis, olayla alakası olmayan 15 yaşındaki Faslı gence kimlik sordu. Genç olaya karışmadığını anlattı ve kimlik göstermek istemedi. Bunun üzerine polis genci yere yatırdı. Polislerden biri dizi ile gencin boynuna bastırdı. Çevredekiler uyardı, ancak polis oralı olmadı. O anlar cep telefonları ile kaydedildi.GÖRÜNTÜLERİN sosyal medyada yayılması üzerine polise tepkiler çığ gibi büyüdü. Düsseldorf polisi bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, "Söz konusu videoda polisin müdahale etme şekli yoğun şekilde analiz edilmekte ve değerlendirilmektedir" denildi ve incelemenin Duisburg Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüleceği aktarıldı.KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, görüntülerin çok ciddiye alındığını açıkladı. Videonun inceleneceği ve değerlendirileceği aktarıldı. Bakan Herbert Reul, görüntüleri görünce korktuğunu dile getirdi.