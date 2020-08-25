Çok çirkinsiniz

Göçmen ve İslam karşıtlığının artmasında pay sahibi olan Alman medyası, koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine yine algı operasyonuna başladı. Ülkenin en çok okunan gazeteleri, vaka artışı haberlerini başörtülü Müslüman kadın fotoğrafları ile birlikte servis etti. Riskli bölge ilan ettiği İspanya, Hırvatistan gibi ülkelerden gelenleri görmeyen medya, Müslümanları hedef gösterdi.MANNHEİMLI avukat Bülent Döger, Alman medyasının çirkin algı operasyonunu medya ombudsmanına şikayet edeceğini söyledi. Medyanın ada partilerinde eğlenip ülkeye dönüşte virüs getiren binlerce Alman turisti görmediğini belirten Döger, "Müslüman bir kadın fotoğrafını kullanak koronavirüsün yayılmasının nedeni olarak Müslümanları göstermek hiç ahlaki değildir" dedi.