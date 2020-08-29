Almanya’da sıkı yönetim

Almanya'da koronavirüs tedbirleri artırıldı. Tatilden dönenlerin ülkede koronavirüs vaka sayılarını yükseltmesinden sonra, riskli bölgelerden dönenler için yeni yaptırımlar geldi. Başbakan Angela Merkel'in, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantı sonrası yeni tedbirler açıklandı.1 Ekim'den itibaren risk bölgelerinden dönenler, doğrudan 14 günlük karantinaya girecek.Karantinanın 5. gününden itibaren test sonucu negatif olanlar karantinadan çıkabilecek.Büyük çaplı etkinlikler yılsonuna kadar yapılmayacak.15 Eylül'den itibaren ücretsiz Kovid-19 testi yapma uygulamasına son verilecek.Maske takma zorunluluğuna uymayanlara 50 euro para cezası kesilecek. (Sachsen Anhalt Eyaleti kapsam dışında kaldı)