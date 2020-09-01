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’dan geri adım

Sınırlarını yabancılara kapattığını duyuran , iki gün sonra geri adım atmak zorunda kaldı, transit geçişlere izin çıktı

Giriş Tarihi: 1.9.2020 ABONE OL
Macaristan’dan geri adım
GEÇIŞLERE SAAT KISITLAMASI GELDI
KORONAVİRÜS vaka sayılarının artması nedeniyle önlemlerde başa dönen Macaristan, sınır kapılarını yabancı uyruklu yolculara kapattığını duyurdu. Bu açıklamadan iki gün sonra ise Röszke sınır kapısından transit geçişlere sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında izin vereceğini duyurdu. Diğer kapılarda ise saat uygulaması farklı.

BELİRLİ NOKTALARA MOLA IZNI
TÜRKİYE'NİN Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, yeni uygulamanın haziran ayında yapılan uygulamanın aynısı olduğunu dile getirdi. Bu uygulamaya göre, transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi, sadece zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması gerekiyor. Fatih ÖZYAR
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Macaristan’dan geri adım
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