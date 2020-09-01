Macaristan’dan geri adım

KORONAVİRÜS vaka sayılarının artması nedeniyle önlemlerde başa dönen Macaristan, sınır kapılarını yabancı uyruklu yolculara kapattığını duyurdu. Bu açıklamadan iki gün sonra ise Röszke sınır kapısından transit geçişlere sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında izin vereceğini duyurdu. Diğer kapılarda ise saat uygulaması farklı.TÜRKİYE'NİN Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, yeni uygulamanın haziran ayında yapılan uygulamanın aynısı olduğunu dile getirdi. Bu uygulamaya göre, transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi, sadece zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması gerekiyor. Fatih ÖZYAR