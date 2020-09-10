Zübeyde’den adi suçlamaya isyan

Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın eşi Zübeyde Feldmann, AWO skandalıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen eleştirilerin iftiraya dönüşmesine isyan etti. Yazılı açıklama yapan Feldmann, "Bazı CDU üyelerinin hakaretlerini isyan ettiren türden ve arsızca buluyorum. Son olarak da Harheim'dan bir CDU'lu tarafından dolaylı olarak fahişelikle suçlandım" ifadelerini kullandı.Feldmann, SPD'nin siyasi rakibi olan Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) bazı siyasileri hedef alarak, "Bu, kocamın bana AWO'daki işimi ayarlaması ya da prim talep etmesi suçlamaları kadar ahlaksızca" diye konuştu. Feldmann, sadece siyasi hedeflerini elde etmek için kendilerini "Hıristiyan ve demokrat aile müessesi koruyucuları olarak lanse edenlerin" başka bir aileye çamur atmaya hazır olduklarını belirtti.Şimdiye kadar hayatında her zaman tek başına mücadele verdiğini söyleyen Zübeyde Feldmann, "Herkesin anlaması için son kez: AWO'daki işime eşim aracılığıyla değil, kendi performansımla geldim. Bir hukuk devletinde asılsız suçlamaları kabul etmek zorunda değiliz" dedi ve hukuki haklarının saklı olduğunu kaydetti. Feldmann, yönettiği iki dilli anaokuluna kocası sayesinde müdür olmakla suçlanıyor.