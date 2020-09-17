Faşist polislere şafak operasyonu

Ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da ilk belirlemelere göre 29 polis, 5 ayrı WhatsApp grubunda ırkçı paylaşımlarda bulundu. Üst düzey memurların da olduğu polisler baskınlardan sonra görevden alındı. Bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Herbert Reul, Duisburg, Essen, Moers, Mülheim ve Oberhausen kentlerinde aralarında çok sayıda karakolun da bulunduğu 34 mekana baskın yapıldığını bildirdi.Baskın yiyen memurların ırkçı Neo- Nazi bir yapılanma içinde oldukları açıklandı. 200 memurun katıldığı baskınlarda değişik delillere el konulduğunu bildiren Reul, olayın eyalet polisi için "utanç verici" olduğunu söyledi. 29 polisin 5 ayrı grupta "iğrenç paylaşımlarda bulunduğunu" anlatan Bakan Reul, "Irkçı paylaşımlar, Hitlerli paylaşımlar, siyahi insanlara ve genel olarak yabancılara karşı paylaşımlar vardı. Şoke oldum" dedi.Ele geçirilen telefonlarda yapılan inceleme sonucunda ırkçı fotoğraflar bulunan yüzlerce fotoğrafın paylaşıldığı belirlendi. İçişleri Bakanı Reul, görevden alınan memurların 25'inin Essen Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğunu bildirdi. Aşırı sağ bir Neo-Nazi yapılanmasının veya ırkçı bir yapılanmanın polis teşkilatında yeri olmadığını da söyleyen Bakan Reul "Bunlar münferit olaylar diye geçiştirilemez" ifadelerini kullandı.Irkçı polislerin kendi aralarındaki paylaşımları arasında Hitler, gamalı haç, gaz odasında mülteci veya silahla vurulan bir siyahi motifinin bulunduğu öğrenildi. Görevden alınan polisler arasında özel kuvvetlerde çalışan memurlar olduğu gibi, Eyalet Kriminal Dairesi'nde üst düzey polisler de bulunuyor. Bakan Reul, olayların münferit olmasını umduğunu, ancak maalesef durumun öyle olmadığını gördüğünü açıkladı.