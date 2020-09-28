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Yeni mi uyandın?

cinayetleriyle ilgili yıllarca sessiz kalan Yeşiller Milletvekili , şimdi, “Cinayetler yeniden araştırılsın” diyor

Giriş Tarihi: 28.9.2020 ABONE OL
Yeni mi uyandın?
STASİ'DEKİ GİBİ BAĞIMSIZ KURUL
ALMAN Milletvekili Cem Özdemir, ırkçı NSU cinayetlerinin tam aydınlatılması için bağımsız bir kurum oluşturulmasını önerdi. Özdemir, böylece yıllardan beri ülkenin kanayan yarası olan cinayetlerin ilk kez bu kadar üstüne gitmiş oldu. Özdemir, oluşturulacak bağımsız kurumun Stasi Belgeleri arşiv kurumuna benzeyebileceğini kaydetti.

MUHBİR DOSYALARI
BAZI delillerin karartıldığına dair kuvvetli emareler olduğunu söyleyen Özdemir, "NSU üyeleri veya yakın çevreleriyle ilgili yakın irtibatları bulunan muhbirlerin dosyaları koruma altına alınmalı" dedi. İstihbarat ve polis teşkilatını da eleştiren Özdemir, "Olayın aydınlatılamasında rol oynayabilecek iki grup duvar örüyor" diye konuştu. BERLİN
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Yeni mi uyandın?
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