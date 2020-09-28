Yeni mi uyandın?

ALMAN Milletvekili Cem Özdemir, ırkçı NSU cinayetlerinin tam aydınlatılması için bağımsız bir kurum oluşturulmasını önerdi. Özdemir, böylece yıllardan beri ülkenin kanayan yarası olan cinayetlerin ilk kez bu kadar üstüne gitmiş oldu. Özdemir, oluşturulacak bağımsız kurumun Stasi Belgeleri arşiv kurumuna benzeyebileceğini kaydetti.BAZI delillerin karartıldığına dair kuvvetli emareler olduğunu söyleyen Özdemir, "NSU üyeleri veya yakın çevreleriyle ilgili yakın irtibatları bulunan muhbirlerin dosyaları koruma altına alınmalı" dedi. İstihbarat ve polis teşkilatını da eleştiren Özdemir, "Olayın aydınlatılamasında rol oynayabilecek iki grup duvar örüyor" diye konuştu. BERLİN