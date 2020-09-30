Dik dur Helge arkandayız

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Milletvekili Helge Lindh'e yönelik ölüm tehditleri yinelenince Türkler ayaklandı. Wuppertal kentinden vekil seçilen Lindh'e sahip çıkan Türk sivil toplum kuruluşları, "O, Türk ve göçmenlerin haklarını her platformda savundu. Bu yüzden de ölüm tehditleri aldı. Yine ölüm ile tehdit edildiğini duyunca vekilimize sahip çıkmak istedik" diye konuştu.FİNLANDİYA asıllı Lindh'e 'Hepimiz Helge'yiz' yazılı pankart açarak destek olan Türkler, "Lindh, kentimizde iki dönem Uyum Meclisi Başkanı olarak da görev yaptı. Hep göçmen hakları için mücadele etti. Kente kazandırılan ebedi Müslüman mezarlığı için yoğun çaba harcadı, ırkçıların hedefi oldu. Hanau'da dördü Türk, dokuz kişinin katledildiği saldırı için düzenlenen yürüyüşte ön safta yer aldı. Onu yedirmeyiz" dedi.FAŞİSTLER tarafından geçtiğimiz günlerde yine ölümle tehdit edilen Helge Lindh, "Nefret ve ölüm tehditleri beni korkutmayacak" dedi. Tehdit mesajı gönderenlerin güvenlik kuvvetlerinin çabası ile kısa sürede yakalanacağını umduğunu söyleyen Lindh, ırkçılarla mücadele için devlet çabası gerektiğini de vurguladı. Lindh'e gönderilen son tehdit mektubunda bir silah markası verildi ve ırkçılarca öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayeti hatırlatıldı. Lindh'in seçim ofisi de daha önce molotof kokteylli saldırıya uğramıştı.Wuppertal kentindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 'Hepimiz Helge'yiz' pankartı açıp ırkçılardan ölüm tehdidi alan vekillerine sahip çıktı.Helge Lindh, parlamentoda 'İslam Almanya'ya aittir' dedi, mültecilere sahip çıktı. Türkiye'de mülteci kampında bulunan iki Suriyeli kanser hastası çocuğun tedavi için Almanya'ya gelmesinde öncülük etti. Devlet dairelerine yabancı kökenlilerin alınması için çabaladı. Ramazan'da iftar paketi dağıttı. Lindh'in bu siyasi tavrı Türklerin desteğini almasını sağladı.