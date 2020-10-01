Burası Türkiye değil Avrupa Birliği

Federal Meclis'te güncel konuların tartışıldığı oturumda söz alan Almanya Başbakanı Angela Merkel konuşmasının bir bölümünü Türkiye siyasetine ayırdı. Türkiye ile ilişkilerin çok yönlü olduğunu söyleyen Merkel, NATO müttefiki Türkiye'nin mülteci krizi konusunda büyük bir başarı gösterdiğini söyledi. Belki de dünyada en çok mültecinin Türkiye'de yaşadığını kaydeden Merkel, "Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci yaşıyor" dedi.BAŞBAKAN, "Evet, bayanlar ve baylar. Son günlerde mültecilerle ilgili korkunç fotoğraflar gördük. Ve bunu özellikle vurgulamak istiyorum ki bu fotoğraflar Türkiye'den değil, Midilli'den. Yani Avrupa Birliği'ne üye bir ülkeden" diye konuştu. Merkel, Midilli'deki fotoğraflardan sonra Almanya'nın mültecilere burada insani yardım eli uzatmasının önemli ve doğru olduğunu söyledi.MERKEL, konuşmasında kısaca Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizine de değindi. Merkel'in Doğu Akdeniz'deki krizi anlatması ancak Fransa'nın rolüne değinmemesi, hükümet ortağı SPD'nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich'i isyan ettirdi. Mützenich, "Kriz, Avrupa ülkeleri tarafından körükleniyor" dedi ve doğrudan Fransa'yı işaret etti.MÜTZENİCH, "Arabuluculuk yapacaksanız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a neden Yunanistan'a savaş uçağı sattığını sormalısınız" diye konuştu. Mützenich, söylenenle yapılanın birbirine uymadığını belirtti ve "Uluslararası siyasette cesaret de gerekir" diye konuştu. Başbakan Merkel'in Mützenich konuştuğu sırada başını önüne eğip dudaklarını bükmesi dikkat çekti.