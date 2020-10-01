Kayıp mimarı Müge Anlı buldu

6 aydır kayıp olan Hüseyin Özyağcı için kardeşi Melek Bulduk Almanya'dan Türkiye'ye giderek Müge Anlı'ya katıldı. Almanya'da büyüyen ve mimar olan Hüseyin Özyağcı'nın Türkiye'de ortağıyla lastik işi yaptığını belirten kardeş Melek Bulduk, "Geçtiğimiz mart ayında ortağı abimin kaybolduğunu bize bildirdi. O günden sonra hep onu aradık" dedi. Melek Bulduk'un programa konuk olmasından yalnızca dakikalar sonra gelen bir ihbarla kayıp olan abi Hüseyin Özyağcı bulundu. Abisiyle telefonda görüştürülen Melek Bulduk gözyaşlarını tutamadı.