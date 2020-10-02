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Süper kupa ile veda etti

Bundesliga’da maç yöneten ilk kadın hakem olan , hakemliği bıraktı. Steinhaus, pandemi sürecinde yeniden değerlendirme yaptığını söyledi

Giriş Tarihi: 2.10.2020 ABONE OL
Süper kupa ile veda etti
Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan Almanya Süper Kupası Finali'ni yöneten Bibiana Steinhaus (41), hakemliği bıraktı. Üç sezon Bundesliga'da düdük çalan Steinhaus, "Korona sürecinde düşündüm ve bazı konuları yeniden değerlendirdim. Kararımın gerekçelerini zamanı gelince açıklayacağım" dedi. Dört yıldır eski İngiliz hakem Howard Webb ile aşk yaşayan Steinhaus'un bu ilişkiden dolayı aktif hakemliği bıraktığı tahmin ediliyor.

DEMİRBAY'A OFSAYT DERSİ VERMİŞTİ
Hoffenheim-Stuttgart maçında Steinhaus'un kararına itiraz edince maç içinde ofsayt dersi almıştı. Steinhaus, Demirbay'a, kart göstermek yerine ofsayt kuralını anlatmıştı.
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Süper kupa ile veda etti
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