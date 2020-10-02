Süper kupa ile veda etti

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanan Almanya Süper Kupası Finali'ni yöneten Bibiana Steinhaus (41), hakemliği bıraktı. Üç sezon Bundesliga'da düdük çalan Steinhaus, "Korona sürecinde düşündüm ve bazı konuları yeniden değerlendirdim. Kararımın gerekçelerini zamanı gelince açıklayacağım" dedi. Dört yıldır eski İngiliz hakem Howard Webb ile aşk yaşayan Steinhaus'un bu ilişkiden dolayı aktif hakemliği bıraktığı tahmin ediliyor.Hoffenheim-Stuttgart maçında Steinhaus'un kararına itiraz edince maç içinde ofsayt dersi almıştı. Steinhaus, Demirbay'a, kart göstermek yerine ofsayt kuralını anlatmıştı.