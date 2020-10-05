Nazileri çıldırtan destek

Ölüm tehditleri aldığı için Türklerin sahip çıktığı ve "Hepimiz Helge'yiz" pankartları ile destek verdiği Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekili Helge Lindh yine tehdit aldı. Lindh'i hedef alan "Türkenjaeger" (Türk Avcıları) adlı Neo-Nazi grubu, "Madem hepiniz Helge'siniz. Yakında hepiniz öleceksiniz" diye tehdit savurdu.LİNDH'E mesaj yazan Neo-Naziler, "Birbirine bağlı Neo-Nazi grubuyuz. Bu bizden sana küçük bir uyarı. Çünkü sen bizim ilk kurbanımız olacaksın. Ofisinin önünde bir kez daha bu Müslüman domuzlarla fotoğraf çektirirsen, olanlar olur" dedi ve vekilin bir daha göçmenlerle bir araya gelmemesi uyarısını yaptı."TÜRK Avcıları" isimli Neo-Naziler, "Bu vatan haini olan sana ilk ve son uyarımız. İkinci bir uyarı olmayacak" dedi. SPD Milletvekili Lindh, kendisine yapılan tehdidi Twitter üzerinden duyurdu. Tehdit mesajını paylaşan Lindh, Twitter'in mesajını silmesi üzerine isyan etti. Lindh, "Skandal. Twitter, Türk Avcıları isimli grubun tehdit fotoğrafını sildi" dedi.TWİTTER'İN kendisinin bu ölüm tehdidi ile ilgili paylaşımını da durdurduğunu belirten Lindh, "Siz kurban mı koruyorsunuz, saldırgan mı? Bunu kabul etmiyorum" dedi. Bir süredir tehdit altında olan Lindh'in ofisinin camları kırılmıştı. Türkler de "Hepimiz Helge'yiz" pankartları ile milletvekiline destek vermişti.