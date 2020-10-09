Daum’un Solingen utancı

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştıran ünlü teknik direktör bu bilgiye piyasaya sürülen "Her Zaman Sınırda" (Immer am Limit) isimli biyografisinde yer verdi. Kitabında Türkiye'de geçirdiği günlerine yer ayıran Daum, "Türkiye'ye gitmemde Solingen'deki ırkçı kundaklama saldırısı önemli bir rol oynadı"dedi."TÜM Almanya gibi bu aşırı sağcı olay beni de şoke etti" ifadelerini kullanan Daum, "Korkak saldırıdan ötürü utandım ve aslında biz Almanların öyle düşündükleri gibi olmadığımızı Türklere göstermek istedim" diye belirtti. 29 Mayıs 1993 tarihinde Solingen kentinde yaşayan Genç ailesinin evini kundaklayan ırkçılar, Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç'in (5) ölümüne neden olmuştu. FRANKFURTÜNLÜ Alman Teknik Direktör Daum'un Türkiye'deki ilk durağı Beşiktaş oldu. 1994 ile 1996 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Daum, kokain skandalından sonra Bayer Leverkusen'den ayrılınca, ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçti. 2001-2002 yılında Beşiktaş'ta görev yapan Daum'un üçüncü durağı ise Fenerbahçe oldu. 2003-2006 arasında Fenerbahçe teknik direktörü olan Daum, 2009-2010'da tekrar Sarı-Lacivertlilerin başına geçti. Daum, Türkiye'de toplamda 7 yıl görev yaptı.