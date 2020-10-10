Korona için ordu devrede

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısı beş bine yaklaşınca belediyeler çaresiz kaldı. Devreye Alman Ordusu (Bundeswehr) girdi ve belediyelere destek olabilmek için 1400 asker görevlendirildiğini duyurdu. Destek koordinasyonunu sağlayacak askerlerin başındaki Korgeneral Martin Schelleis, 15 bin askeri de görev için hazır tuttuklarını ifade etti.SCHELLEIS, "Vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere idari yardım için görevli askerlerimizi sevk ettik" dedi. Destek için ilk çağrıyı Bielefeld kenti yaptı. Belediye, kontrolün ellerinden kayıp gitmemesi için ordudan yardım istediklerini açıkladı. Bir kişinin hafta sonu iki Türk düğününe katılması sonrası, katılımcılara virüsün bulaşmış olabileceği üzerinde duruluyor.VAKA sayısının patlaması üzerine Başbakan Angela Merkel Berlin, Hamburg, Bremen, Münih, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig ve Stuttgart büyükşehir belediye başkanları ile video konferans yoluyla toplantı düzenledi. Merkel, ülkede yaşamın ikinci kez durdurularak ekonominin çok ağır darbeler almasını engellemek istiyor.ALMANYA'DA salgın hastalıklar konusunda yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 4 bin 516 yeni vaka tespit edildiğini, 11 kişinin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti. Ülkede toplam ölüm sayısı 9589, toplam vaka sayısı ise 314 bin 660'a yükseldi. Berlin, Hamm, Herne, Remscheid, Cloppenburg, Vechta, Wesermarsch, Frankfurt, Offenbach, Esslingen, Bremen ile Rosenheim ülkedeki riskli bölgeler olarak duyuruldu. Frankfurt'un alışveriş caddesinde maske takma mecburiyeti getirildi. Halka açık alanlarda saat 23.00'ten sonra alkol kullanımı yasaklandı.BAŞBAKAN Merkel ile büyükşehir belediye başkanları arasındaki görüşmelerde şu kararlar alındı: Her 100 bin nüfusa 35 yeni vaka eklenmesi halinde Robert Koch Enstitüsü bu şehirlere uzmanlar gönderecek. Vaka sayısı 50'yi bulursa hemen yeni önlemler alınacak. Maske mecburiyeti genişletilecek. Temas sınırlaması olacak, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ve alkol yasağı getirilecek. Vaka sayısı 10 günlük süre içinde buna rağmen kontrol altına alınamazsa, ek önlemler getirilecek.ALMANYA'DA Federal Meclis önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler için bir "acil durum mekanizması" kararlaştırdı. Normal koşullarda milletvekili aday adaylarını belirlemek için düzenlenmesi mecburi olan kurultayları devredışı bırakan özel bir uygulama yürürlüğe girecek. Partilerin koronavirüs döneminde de vekilleri belirleyebilmesi için İçişleri Bakanı'nın bir genelgesiyle gerekirse elektronik yol veya mektupla oy kullanılmasının önü açılacak.