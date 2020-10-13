Hastalıklı kafalar

KORONAVİRÜS vaka sayıları artınca Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi Başhekimi Armand Girbes, hastalarının kökenini araştırıp bir radyo programına açıklamalarda bulundu. Hastanesinin yanı sıra Rotterdam, Lahey ve Utrecht'teki yoğun bakım ünitelerindeki hastaların da kökenini araştıran Girbes, bu hastaların çoğunun ülke dilini bilmediğini ifade etti.BU açıklamanın üzerine balıklama atlayan ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Başbakan Mark Rutte'ye seslendi. Wilders, "Yoğun bakım servislerini dilimizi konuşmayan ve kurallara uymayan Muhammed ve Fatmalar meşgul ediyor. Henk ve Ingrid'in kanser, kalp yetmezliği gibi hastalıklarının tedavisi erteleniyor mu? Bu doğru mu?" diye sordu.DENK Partisi lideri Farid Azarkan, Wilders'in sözleri üzerine, "Hasta ideolojisini yaymak için bir akbaba gibi cesetlerin etrafında dolanıyor" diye konuştu. Muhalefetteki İşçi Partisi (PvdA) lideri Lodewijk Asscher, Wilders'i yoğun bakımda tedavi gören hastaların üzerinden ayrımcılığı körüklemekle suçladı ve "Irkçı pislik" dedi. Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Wilders'in sözlerini 'üzücü' olarak değerlendirdi. Yeşil Sol Parti (GL) ise açıklamayı, 'Mide bulandırıcı' olarak yorumladı.