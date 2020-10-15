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’da camiyi kundaklama girişimi

İHA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 17:53 Son Güncelleme: 15.10.2020 18:02 ABONE OL
Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

'da bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii'ne kundaklama girişiminde bulunuldu.

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bulunan Itzehoe şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ulu Camii'ne kundaklama girişiminde bulunuldu. S

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

abaha karşı yerel saatle 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklama girişiminde bulunulan caminin ana giriş kapısı ateşe verildi.

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

Kapıda asılı bulunan kağıt duyuruların tutuşturularak yangın çıkarıldığını söyleyen Itzehoe DİTİB Ulu Camii Dernek Başkanı Kenan Karagöl, "Kağıtlar olay yerinde ve yangın büyümeden kendi kendine sönmüş" dedi.

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

Olayın sabah saat 06:15'de sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaat tarafından fark edilmesinin ardından polise haber verildiğini ifade eden Karagöl, polisin saat 09.00'a kadar inceleme yaptığını, güvenlik kameralarının görüş açısına girmeyen saldırganların eşkali belirlenemediğini ve polisin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

Karagöl, "2018 yılı Mart ayında da cami lojmanının camları kırılarak saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan dolayı ister istemez tedirginlik yaşıyoruz.

Almanya’da camiyi kundaklama girişimi

Saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Almanya’da camiyi kundaklama girişimi
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