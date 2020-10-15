Ve vaka sayısı 5 bini geçti

Dünkü vaka sayısı 5 bin 132 olarak açıklandı. Yaşanan artış nedeniyle Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanları ile bir araya gelerek yeni önlemler kararlaştırdı. Hükümet ve eyaletler, maske mecburiyetinin genişletilmesi, bazı etkinliklerde de mecburi hale getirilmesi üzerinde uzlaştı. Restoranlara ise sıkı kurallar getiriliyor. Vaka sayısının her 100 bin nüfusta 35'i geçmesi durumunda belirli saatlerde restoranlar hizmet vermeyecek.KORONAVİRÜS nedeniyle çocuklarına evde bakıp gelir kaybına uğrayan ebeveynlere yardım edilmesi düşünülüyor. Riskli bölgeden dönenlere ise yardım ödenmeyecek. Yurtdışına çıkılan ülkenin seyahatten en az iki gün önce riskli bölge ilan edilmesi durumunda, buna rağmen yurtdışına çıkanlar döndüğünde karantinaya alındığı için gelir kaybına uğrarsa yardım alamayacak. Ancak yeni bir çocuğun doğumu veya bir yakınının ölümü durumunda bu kural geçerli olmayacak.