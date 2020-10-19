Beyin takımı polise sızdı

Almanya'da geniş yankı uyandıran polisteki ırkçı yapılanma ile şubatta terör saldırısı hazırlığında olduğu sırada yakalanan terör grubu arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre ırkçı Werner Somogyni'nin (53) kurduğu terör örgütünde önemli rol oynayan polis memuru Thorsten Wollschlaeger (50), polisteki ırkçı yapılanmanın tam da ortasında bulunuyordu.HAMM Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Thorsten Wollschlaeger'in deşifre olmasının ardından Hamm polisinde de ırkçı Whatsapp grupları olduğu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, ırkçı Wollschlaeger'in irtibatta olduğu diğer memurları tespit etti. Ardından bütün ırkçılar çorap söküğü gibi belirlendi. Olay bu noktadan uzanıp, diğer emniyet müdürlüklerine kadar genişledi.CAMİLERİ basıp Müslümanlara dönük büyük bir terör eylemi hazırlığı içindeyken ortaya çıkartılan grubun üyesi olan eski polis Wollschlaeger'in, ırkçıları silahla donattığı belirtiliyor. İddialara göre ırkçı polis, 2013-2014 yılları arasında görevde iken çok sayıda aşırı sağcıya silah ruhsatı verdi. Somogyni terör örgütünün kilit isimlerinden olan Wollschlaeger, iddialar hakkında susuyor.