Federal mahkemeden ayrımcı karar

40 yaşında bir Lübnanlı, Almanya'da üniversite eğitiminin ardından doktor olmuş ve 2012 yılında Alman vatandaşlığına başvurmuştu. Başvurusu 2015 yılında kabul edilen doktor, tebrik kutlaması sırasında ise kadın görevlinin elini sıkmayı reddetmişti. Bunun üzerine valilik, davacının başvurusu için verilen onayı geri çekmişti. Lübnanlı doktor ise karar hakkında dava açmıştı.BADEN WÜRTTEMBERG İdari Mahkemesi, geçtiğimiz cumartesi açıkladığı kararında farklı cinsiyetteki kişinin elini kültürel nedenlerle sıkmayan bir kişinin Almanya'daki yaşam koşullarına entegre olmadığına hükmetti. Bu kapsamda valiliğin ret kararı onaylandı. Davacı Lübnanlı doktor ise başka kadınların elini sıkmayacağı yönünde eşine söz verdiği için el sıkışmadığını söyleyerek kendini savundu.