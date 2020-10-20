Koronavirüs göçmeni

KORONAVİRÜS pandemisi Almanya'da göçmenler ve mülteciler için ekonomik açıdan daha zorlu geçti. Çok sayıda firma kısa çalışmaya geçiş yaparken, durumdan daha çok göçmen kökenli çalışanlar etkilendi. Alman Hükümeti'nin Uyum Görevlisi Annette Widmann Mauz, göçmenlerin pandeminin daha çok etkilediği sektörlerde çalıştığını dile getirdi.GÖÇMENLERİN uyumu da bu süreçte gündeme gelirken, dün pandeminin uyum üzerindeki etkisini görüşmek üzere 12. Uyum Zirvesi gerçekleştirildi. Başbakan Angela Merkel, 40 dernekle telekonferans yolu ile zirveyi yaparken, "Bu zor zamanda dayanışmanın güçlü kalmasını sağlamak için tetikte olmalıyız" diye konuştu. BERLİN