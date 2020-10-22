Marien Hastanesi’ne Türk başhekim

1970 yılında Gediz depremi sebebiyle Almanya'nın Aachen şehrine yerleşen Kütahya Gediz Kayaköy'lü Mehmet ve Halime Atakul ailesinin, ilk çocukları olarak dünyaya gelen Hafize Atakul, ilk, orta ve liseyi bitirdikten sonra Aachen RWTH Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.17 yıldır kardiyoloji ve dahiliye uzmanlığı dalındaki başarılarından dolayı Atakul, Aachen şehir merkezinde bulunan Marienhospital Aachen'da başhekim olarak göreve başladı. Almanya'da yaşayan Kütahyalılar'ı gururlandıran Dr. Hafize Atakul, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Daima, azimle çalışacağım" ifadelerini kullandı.