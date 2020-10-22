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’ne Türk başhekim

’da sağlık sektöründe başarısıyla ismini duyuran kadınlar arasına bir Türk daha eklendi. Dr. da, ’nde başhekimlik görevine başlamanın gururunu yaşıyor

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Marien Hastanesi’ne Türk başhekim
1970 yılında Gediz depremi sebebiyle Almanya'nın Aachen şehrine yerleşen Kütahya Gediz Kayaköy'lü Mehmet ve Halime Atakul ailesinin, ilk çocukları olarak dünyaya gelen Hafize Atakul, ilk, orta ve liseyi bitirdikten sonra Aachen RWTH Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

AZİMLE ÇALIŞACAĞIM
17 yıldır kardiyoloji ve dahiliye uzmanlığı dalındaki başarılarından dolayı Atakul, Aachen şehir merkezinde bulunan Marienhospital Aachen'da başhekim olarak göreve başladı. Almanya'da yaşayan Kütahyalılar'ı gururlandıran Dr. Hafize Atakul, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Daima, azimle çalışacağım" ifadelerini kullandı.
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Marien Hastanesi’ne Türk başhekim
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