Yuvaya korkunç suçlama

Almanya'nın Koblenz kentinde yaşayan Humeyran-Muhammed İbrahim çiftinin sosyal medyada paylaştığı videoda dile getirdikleri iddia ülkede büyük yankı uyandırdı. Anne Humeyran, dört yaşındaki kızı Meryem'in yuvada yaşadığı cinsel istismarı anlattığında büyük şok yaşadıklarını ifade etti. Doktorun rapor vermek istemediğini dile getiren anne, "Kızımın hayatını kararttılar" dedi.KIZINA Katolik Kilisesi'ne bağlı yuvada banyo yaptırıldığını, beyaz elbise giydirildiğini ve bir odaya gönderildiğini dile getiren anne, "Kızıma o odada ne deniyorsa yapması söylenmiş. Odada yatak, çok sayıda lamba ve kamera varmış. Kızım başka kızların da odada olduğunu anlattı. Birkaç adam kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Ardından odada olanlar cinsel ilişkiye girmiş" diye konuştu.BABA Muhammed İbrahim ise kızının anlattıkları karşısında şoke olduklarını, gittikleri ev doktorunun rapor yazmak istemediğini ileri sürdü. Durumu polise anlattıklarını ve polisin kendilerine inanmadığını söyleyen İbrahim, "Kızımın anlattıkları hayal ürünü değil gerçek. Şu an küçük ve büyük tuvaletini yapamıyor, akşamları uyuyamıyor, sürekli ağlıyor. Avukata ihtiyacımız var ama maddi gücümüz yok" ifadelerini kullandı.KOBLENZ Başsavcılığı konuyla ilgili skandal bir açıklama yaptı. Olayın soruşturulduğunu ve doğrulanamadığını bildiren savcılık, kızın cinsel organında "kızarıklık" tespit edildiğini, ancak bunun "farklı nedenleri olabileceğini" ileri sürerek skandalı akladı. Savcılık bununla yetinmedi ve kızın kıyafetinde erkek DNA'sı tespit edilmesini de, "Çok az miktarda bulundu" diyerek önemsiz göstermeye çalıştı.