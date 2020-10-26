Merkel uyardı: Temastan kaç, seyahat etme

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, yayınladığı video mesajında koronavirüs pandemisine dikkat çekti. Merkel, "Şu an yapmamız gereken, temasları azaltmak, çok daha az insanla bir araya gelmek" dedi. Bir nebze de olsa rahat geçen yazın geride kaldığını ifade eden Merkel, şimdi zor aylarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.MERKEL mesajında "Geçen haftaki söylediklerim bu hafta da kelimesi kelimesine geçerlidir" ifadelerini kullandı. Merkel önceki mesajında halka maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyma ve zorunlu olmayan her türlü seyahatten vazgeçilmesi çağrısı yapmıştı. Merkel, "Pandeminin çok ciddi aşamasında olduğumuzu biliyoruz" demişti.