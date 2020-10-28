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’da 20 bin

Koronavirüsle mücadelede Avrupa’da en iyi sınavı veren ülkelerin başında gelen başa döndü. Elde edilen bütün başarıların boşa gittiği Almanya, büyük kriz içinde

Mustafa AKBABA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Almanya’da 20 bin vaka paniği
Almanya'da koronavirüs vakaları günden güne artıyor. Robert Koch Enstitüsü dün itibariyle Almanya'da 11 bin 409 yeni vaka açıklarken, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier günlük vaka sayısının hafta sonunda 20 bini bulabileceğini söyledi. Günlük vaka sayısının geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 70-75 arttığına dikkat çeken Altmaier, "Bu da, hafta sonunda günlük 20 bine ulaşmamız anlamına geliyor" dedi.

HASTANELER ZOR DURUMDA
Artan vaka sayısı hastaneleri de zor durumda bıraktı. Hastanelerdeki personel açığı nedeniyle hasta bakımının giderek zorlaştığı Almanya'da, dün Münih'te bir klinikte çalışan 30 kişinin virüse yakalandığı açıklandı. Hastanedeki 400 personele ise test yapılacak.
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Almanya’da 20 bin vaka paniği
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