Almanya’da 20 bin vaka paniği

Almanya'da koronavirüs vakaları günden güne artıyor. Robert Koch Enstitüsü dün itibariyle Almanya'da 11 bin 409 yeni vaka açıklarken, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier günlük vaka sayısının hafta sonunda 20 bini bulabileceğini söyledi. Günlük vaka sayısının geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 70-75 arttığına dikkat çeken Altmaier, "Bu da, hafta sonunda günlük 20 bine ulaşmamız anlamına geliyor" dedi.Artan vaka sayısı hastaneleri de zor durumda bıraktı. Hastanelerdeki personel açığı nedeniyle hasta bakımının giderek zorlaştığı Almanya'da, dün Münih'te bir klinikte çalışan 30 kişinin virüse yakalandığı açıklandı. Hastanedeki 400 personele ise test yapılacak.