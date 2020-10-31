İflas tedirginliği arttı

ROBERT Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısını 18 bin 681 olarak açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 499 bin 694'e çıktı. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran vaka sayıları ülkede yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Hükümet pazartesi gününden itibaren restoran, kafe ve barların kapanmasını kararlaştırdı.KARAR, başta Türkler olmak üzere işletme sahiplerini kara kara düşünmeye sevk etti. Restoran sahipleri, "İlk dalgadan sonra tedbirler alarak işletmelerimizi yeniden açmıştık. Toparlanmaya çalışıyorduk. İflasa sürükleniyoruz" dedi. Bir araştırma şirketi ise hizmet sektöründeki 8300 kafe, bar ve restoranın iflas edebileceğine dikkat çekti.