Hastanelerde alarm

Yoğun bakımda boş yatak kalmayacağı için yardım isteyen ilk ülke Hollanda oldu. Hollanda'daki hastanelerin zor duruma düşmesiyle birlikte yetkililer Almanya'dan yardım istedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti sınırlı sayıda hasta kabul edebileceğini bildirirken, bu kez Almanya'dan gelen haber ürküttü. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, "Yoğun bakım yatak sayısında büyük sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.İKİ veya üç hafta içinde Almanya'da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaların sayısında patlama yaşanabileceği uyarısında bulunan Gass, "Berlin'de yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak sayısı yüzde 14, Bremen'de ise yüzde 17. İki üç hafta sonra hastaneye yatacak olan insanlar, şu an enfekte olan insanlar" dedi. Başkan Gerald Gass aynı zamanda yoğun bakımlarda görev yapmayan bakım elemanlarının da yoğun bakımlarda görevlendirileceğini kaydetti.ÖTE yandan Almanya'da vaka sayısı dün 12 bin 97 olarak açıklandı. Geçtiğimiz pazartesi 8 bin 600 olan vaka sayısı yüzde 50 arttı. Vaka sayısı 533 bini geçerken, toplam 10 bin 500 insan da virüsten dolayı öldü. Almanya'da vaka sayısının haftasonuna kadar 20 bini bariz şekilde geçmesi beklenirken, Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, alınan yeni önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.MÜNİH kentinde koronavirüs önlemlerini protesto etmek için binlerce kişi bir araya gelip gösteri yaptı. Göstericilerin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı dikkat çekti.BRAUN, "İki hafta içinde gevşeme olacağından ve alınan önlemlerin yumuşatılacağından hareket etmiyorum" diyerek şöyle konuştu: Ama şunu söyleyebilirim ki, aldığımız önlemlerle birlikte virüsün yayılmasını yavaşlatacağımızdan hareket ediyoruz. Ancak başarılı olmamız, her bireyin iradesine bağlı. Mart ayında yakaladığımız ruha ihtiyacımız var yine.ALMANYA'DA yeni koronavirüs tedbirlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok şehirde kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek için polis sokaklarda denetime başladı. Başkent Berlin ve Hannover kentinde polisler caddelerde devriye gezip kapalı kalması gereken işletmeleri gezdiği gibi, sokakta maske takılıp takılmadığına da baktı.ALMANYA'DA 30 Kasım'a kadar sürecek yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe girdi. Ülkede dört hafta boyunca başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler dünden itibaren ay sonuna kadar kapalı kalacak. Eğlence ve diğer etkinlikler, bar, diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları da kasım sonuna kadar ülke genelinde kapalı olacak. Özellikle restoranların sıra sıra olduğu caddeler genelde boş kaldı.