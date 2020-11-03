Hollanda’da faciaya ramak kaldı

Hollanda'nın Spijkenisse kentinde önceki gece bir metro, durakta duramayınca balina kuyruğu şeklinde inşa edilen köprünün ucunda asılı kaldı. Gece kazanın sesi ile irkilenler, gördüklerine inanamazken, olay anında metroda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Vatmanın, kazada yara almadığı açıklandı. Almanya'nın Köln kentinde ise iki tramvay çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı. Polis, bir vatman ile 42 yaşındaki bir kadın ve 57 yaşındaki adamın durumunun ağır olduğunu duyurdu. Kazanın teknik nedenle mi yoksa vatman hatasından mı kaynaklandığı araştırılıyor.