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Sorumsuzluk zirve yaptı

Giriş Tarihi: 9.11.2020 ABONE OL
Sorumsuzluk zirve yaptı
Almanya'nın Leipzig kenti, cumartesi günü koronavirüs önlemlerine karşı çıkanların protesto merkezi oldu. Yaklaşık 20 bin kişi, maske takmadan Augustus Meydanı'nda toplandı. Tüm uyarıları hiçe sayanlar, zaman zaman dağılmalarını isteyen polis ile çatıştı. Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD), gösteriye isyan etti ve "kapsamlı bir soruşturma" çağrısında bulundu. Bakan, "Leipzig'de gördüklerimiz hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Gösteri 'sorumsuzluk ve egoizmin zirvesi' oldu" diye konuştu.
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Sorumsuzluk zirve yaptı
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