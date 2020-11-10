Uğur Şahin hoca’dan yüzde 90 başarı

AMERİKAN ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu BNT162b1 adlı aşı adayının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilen açıklamada, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı vurgulandı.AÇIKLAMADA, bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurulmasının planlandığı ifade edildi. BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu. Açıklamayla birlikte BioNTech'in hisse senetleri borsada büyük değer kazandı.Murat TOSUN / BERLİN