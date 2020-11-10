Viyana’da büyük tahrik

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ırkçılar, terör saldırısını fırsat bilip, 'Hoşgörü ve çeşitlilik' adı altında gösteri izni aldı. Kentin Josefstaedter Caddesi'ne araç ile giren ırkçılar, hoparlörden önce oryantal müzik sesi verdi, ardından silah ve ezan sesi yükseldi. Polisin eskortluk ettiği aracın büyük tahrikine tanık olan Müslümanlar, olaya tepki gösterdi.VİYANA Polisi, tepkiler üzerine Twitter hesabından, "Bu yanlış davranışımızdan ve aşırıların eyleminden rahatsız olup endişelenen halkımızdan özür diliyoruz" paylaşımında bulundu. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, gerçekleştirilen eylemin kabul edilir bir yanının olmadığını söyledi ve "Toplumların ayrışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.EYLEMDEN sadece Türk vatandaşlarının değil tüm Viyanalıların huzurunun bozulduğuna dikkat çeken Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Polise yanlış bilgi verilerek bir gösteri gerçekleşmiş. Birilerinin kışkırtma çabasına karşı örnek duruş sergileyen Türk vatandaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu. Ceyhun'un yoğun çabaları sonucu İçişleri Bakan Yardımcısı ile Viyana Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ludwig, soruşturma açıldığını bildirdi.EYLEMİN sorumluluğunu eski PEGIDA sözcüsü ırkçı Georg Immanuel Nagel üstlendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nagel, "Eylemi ülkede hızla artan göçmen sayısına ve İslamlaşmaya karşı dikkat çekmek için gerçekleştirmek istedim" ifadelerini kullandı.