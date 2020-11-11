Bütün dünya bu aşıyı bekliyor BNT162B2

profesör Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketi, geliştirdiği BNT162B2 isimli aşısı ile dünyayı kurtaracak. Yapılan klinik deneylerde yüzde 90'ın üzerinde başarı elde eden aşı, dünya borsalarında bomba etkisi yarattı. Özellikle koronavirüs nedeniyle baskı altında olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri büyük değer kazandı.PROF. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin 2008'de kurduğu BioNTech'in, "Aşı çok başarılı" açıklamasıyla dünyada bütün gözler BioNTech'e çevrildi. ABD'li ilaç devi Pfizer'ın özellikle üretim ve dağıtımda destek verdiği aşı, tamamen BioNTech tarafından geliştirildi. Geliştirilen BNT162B2 isimli aşının etkisi, 43 bin 500 kişinin katıldığı üçüncü faz araştırmasında inceleniyor.aşamada bazı deneklere etkisiz bir sıvı, yani placebo verilirken, diğerlerine BNT162B2 aşısı vuruluyor. Araştırmaya dahil edilen 43 bin 500 kişiden 164'ü hastalandığında, üçüncü faz sonuçlanmış olacak. BioNTech şimdi, toplam 94 kişinin hastalandığını bildiren bir ara sonuç açıkladı. Yani 70 kişide daha koronavirüse rastlanmalı. 164'ün ise en fazla 53'ü gerçek aşı yapılan kişilerden oluşabilir.KORONAVİRÜSE yakalanan 94 kişide "yüzde 90 başarı", 8 kişinin aşı vurulduğu halde hastalandığı anlamına geliyor. Şimdi geriye kalan 70 kişinin sonuçları bekleniyor. Hastalanan 164 kişiden 111'i placebo verilen kişilerden oluşması durumunda aşı için gereken koşullar sağlanmış olacak. Bu da yüzde 52'lik bir başarı oranı anlamına geliyor.GERİYE kalanlarda en fazla 45'i aşı vurulduğu halde koronavirüse yakalanırsa aşının etkisi yüzde 52 olur ve Dünya Sağlık Örgütü ile ABD ilaç ajansının koşulları yerine gelir. Ancak bilim insanları, aşının son virajda etkisini bu kadar yitireceğine inanmıyor. ABD'de yaklaşık 10 gün sonra aşının piyasaya çıkması için "acil durum onayı" başvurusunda bulunulması bekleniyor.Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye için de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekecek. Bir protokol imzalandığı taktirde ocak-şubat-mart aylarında Türkiye'ye de aşı dozlarını getirme imkanı doğacak.AVRUPA Birliği Komisyonu, BioNTech ile görüşmelerin sürdüğünü ve bu yılın sonunda ya da 2021'in başında aşının dağıtılacağını bildirdi. Avrupa İlaç Ajansı'nın da aşıya onay vereceğinden hareket ediliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Almanya'da geliştirilen bir koronavirüs aşısının Almanya'da piyasaya sürülmemesinin açıklanamayacağını ve vatandaştan tepki göreceğini bildirdi.AŞI, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını da heyecanlandırdı. ABD'li virüs uzmanı Florian Kammer, "Açık söylemek gerekirse, bu benim 10 Ocak tarihinden bu yana aldığım en iyi haber diyebilirim. Aşının etki oranı şimdi tahmin edilenden bile yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.DÜNYAYA umut olan başarının arkasındaki iki ismin Türk olmasını hazmedemeyen Alman basını, Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin adına haberlerinde yer vermekten kaçındı. Birkaçı dışındaki gazeteler, birinci sayfalarından kocaman verdikleri haberde, Uğur Şahin'in fotoğrafını kullanmadı, BioNTech'in Alman firması olduğu vurgusunu yaptı. Irkçı zihniyet, şirket sahiplerinin Türk kökenli olduğunu gizledi