Alçaklardan camilere saldırı

VİYANA'DAKİ terör saldırısından sonra Almanya'daki camilere yönelik saldırılar arttı. Almanya'nın Duisburg kentinde Muradiye Camisi'ne üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli ifadelerin yer aldığı mektup gönderildi. Cami derneği başkanı Ramazan Ceylan, mektubu yerel yetkililerle paylaştıklarını ifade etti ve "Derin üzüntü duyduk" diye açıklama yaptı.HOLLANDA'DA ise bir hafta içerisinde ikinci camiye saldırı gerçekleşti. Rotterdam'daki Versaar Türk İslam Merkezi'nden sonra Zaandam kentindeki Osmanlı Camisi'ne saldırı oldu. Saldırgan veya saldırganlar, caminin camlarını taşlarla kırdıktan sonra kayıplara karıştı. Cami derneği başkanı İsmail Genç, "Endişeliyiz" ifadelerini kullandı.