Hanau dosyası sümen altı

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde 19 Şubat 2020 tarihindeki terör saldırısında Tobias Rathjen isimli ırkçı Alman, 4'ü Türk, 9 kişiyi öldürmüştü. Almanya'daki en ağır terör saldırılarından biri olan Hanau saldırısından sonra soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlenmişti. Şimdi savcılığın, başka işbirlikçi olmadığı gerekçesiyle dosyayı kapatmak üzere olduğu öğrenildi.SABAH'IN elde ettiği bilgilere göre Federal Başsavcılık, cinayete iştirak, cinayete teşebbüs, tehlikeli adam yaralamaktan yürüttüğü soruşturmayı kısa süre içinde tamamlayıp dosyayı kapatacak. Savcılığın, "görülür bir zaman dilimi içinde soruşturmanın tamamlanacak olmasından" söz ettiği öğrenildi. Savcılık, terörist Tobias Rathjen'in dışında bu olaydan kimsenin haberi olmadığından hareket ediyor.SAVCILIK yaklaşık 9 aydır, terör saldırısının arkasında başka kişilerin de olup olmadığını soruşturuyor. Savcılık, Rathjen'e terör saldırısı öncesinde veya sırasında ya da sonradan yardım eden olup olmadığını araştırıyordu. Ancak polisin yaptığı çalışmada Rathjen'in büyük bir olasılıkla yalnız hareket ettiği belirtiliyor. Polisin elinde bir başkasının bu olaya karıştığına dair bir delil bulunmuyor.HANAU saldırısında Rathjen iki nargile kafeyi ve bir büfeyi taramış, bu mekanlarda bulunan Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun ve Said Nesar Hashemi'yi öldürmüştü. Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürmüş ve intihar etmişti.Hanau kentinde 4'ü Türk, 9 kişinin ırkçı terör saldırısına kurban gitmesinin yankıları uzun süre devam etti. Yüzlerce kişi günlerce saldırıyı kınayan yürüyüşler ve anma programları düzenledi.Irkçı Tobias Rathjen arkasında saldırıyı neden düzenlediğine dair bir mektup ve video kaydı bırakmıştı. Katil videodaki mesajında, göçmenlerin Almanya'dan sınırdışı edilmesinin çözüm olmayacağını belirterek, bu toplumların tamamen yok edilmesi gerektiğini söylüyor.