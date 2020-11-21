Almanya’da 28 Şubat kafası

Almanya'nın Münih kentinde yasakçı zihniyet ortaya çıktı. Yıllarını hukuk öğrenimine veren ve hâkimliğe kadar yükselen Merve Ş.' görevinden men edildi. Yozgatlı Alman vatandaşı Merve Ş. (29), geçtiğimiz yıl internet üzerinden Bavyera İdari Mahkeme'sine fahri hâkimlik (Ehrenamtlicher Richter) başvurusunda bulundu. Kamu Hukuku mezunu Merve Ş., "Şubat ayında başvurum kabul edildi" diye konuştu.MART ayında mülakata alınan Merve Ş., "Bavyera Mahkeme Yürütmeliği'nde başörtüsü takma yasağı olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin lehte kararı olduğu ifade edilip başörtüm ile çalışmamda sakınca görmediklerini söylediler. Gizlilik yemini edip dört davaya jüri üyesi olarak katıldım. Başörtümden dolayı hiç tepki almadığım için kendimi çok mutlu hissettim" dedi.MUTLULUĞUNUN uzun sürmediğini ifade eden Merve Ş., "Mahkeme başkanı duruma itiraz etmiş. İtiraz üzerine bir mektup ile görevden men edildiğim bildirildi. Gerekçe olarak davalarda başörtümü çıkartmak istememem gösterildi. Bizlerden bu ülkeye katkı sağlamamız isteniyorsa, dini inancımdan dolayı taşımakta olduğum başörtüm bu katkıya engel teşkil etmemeli" diye tepki verdi.