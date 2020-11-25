Başın örtülüyse hak arayamazsın

Almanya'nın Mülheim an der Ruhr kentinde yaşayan Adalet Demircan (29), annesinin ölümünden sonra başörtüsü takmaya başladı. Hastalık kasasının tedavi masraflarını ödememesi üzerine hastanenin bakımı kesmesine isyanıyla gündeme gelen Demircan, "Hak arayışım sürerken annemi kaybettim. Başörtüsü taktım. Sonra linç kampanyası başladı" dedi.ANNESİ Fatma Yumuşak'ın (67) ölümünden hastaneyi sorumlu tutan Demircan, "Annemi ölüme terk ettiler. Taburcu etmek istediler. İki gün sonra hayata gözlerini yumdu. Annemi Kayseri'de toprağa verdikten sonra başörtüsü taktım. Mücadeleme devam ederken sosyal medyada başörtülü fotoğrafımı görenler hakaret yağdırmaya başladı" diye konuştu.DEMİRCAN, "Annemi kendi ellerimle yıkayıp, kefenledim ve toprağa verdik. Bunları yaptıktan sonra hayata bakışım değişmeye başladı. Bu yüzden başörtüsü takmaya karar verdim. Yaşadıklarımı yaşamayanlar, beni yargılamaya başladı. Bunu anlamıyorum. Ben bir hak mücadelesindeyim. Başörtüsü takma kararını da özgür irademle aldım" ifadelerini kullandı.SAVCILIK, Fatma Yumuşak'ın tedavi gördüğü hastaneye karşı soruşturma başlattı. Demircan, "Savcılık, tedavinin yapılmadığı ve annemi ölüme terk ettikleri şikayetimi araştıracak. Annemi son günlerinde 9. katta olan servisten korona hastalarının tedavi edildiği 5. kata nakletmişlerdi. Hapları verilmemişti. Tedavisi kesilmişti. Hatta ölümden sonra doktor muayene bile etmemişti. Hastane bana giriş yasağı koymuştu" dedi.