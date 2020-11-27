Göçmensen yanarsın

Almanya'da ırkçılığın geldiği ürkütücü boyut, bir kez daha yüzünü gösterdi. Bir kadın itfaiyecinin ifadesi sonrası, Bremen İtfaiyesi'nde yaşanan faşizm gün yüzüne çıktı. Yanan mekân veya evin göçmene ait olduğunu öğrendiklerinde ağır hareket eden, kurdukları chat grubunda ırkçı paylaşımlarda bulunan, göçmen kökenli ile eşcinsel kadın meslektaşlarına hakaret yağdıran hatta bir kadın meslektaşlarını döven itfaiyecilere tepki çığ gibi.BREMEN Eyaleti İçişleri Senatörü Ulrich Maeurer, itfaiyede yaşananları iğrenç ve tiksinti verici olarak niteledi. Eyalet Hükümeti'nin Kadın Temsilcisi Bettina Wilhelm, Bremen İtfaiyesi'nde kadınların işinin kolay olmadığının uzun zamandır bilindiğini, ancak olayın korkutucu boyutunun yeni anlaşıldığını ifade etti. Wilhelm, "Belli ki kurumsal başarısızlık ve toplum ruhunu yanlış anlama var" dedi.KENTTE yaşayan Türkler, "Polis teşkilatında ırkçıların varlığını sindiremeden itfaiyede de faşistler çıktı. Yangınımıza geç gelip bizleri ölüme terk edecekler korkusu mu yaşayacağız. Ciddi temizlik yapılmalı" diye konuştu. Verdi sendikası ise yaşanan iğrençliklere ilişkin açıklamada bulunup, "Olması gereken en güçlü ifade ile kınıyoruz" mesajı verdi. Sendika, "Saflarımızda, ırkçılara, Nazilere, cinsiyetçilere ve benzer tavırlara sahip insanlara yer yok" açıklaması yaptı.1 Göçmen kökenlilerin ev, işyeri ve dairelerinde meydana gelen yangına gitmeyi geciktirdiler.2 Oluşturdukları sohbet gruplarında, Nazileri yücelten paylaşımlar yaptılar.3 Türkler, Müslümanlar, Yahudiler ve ten rengi siyah insanlar hakkında, ırkçı, insanlık dışı sözler paylaştılar.4 Bir kadın meslektaşlarını dövdüler. Göçmen kökenli kadın itfaiyecileri aşağıladılar, hakaret yağdırdılar, dışladılar.5 Gamalı haç resimleri, Adolf Hitler'in fotoğraflarını sohbet grubundan eksik etmediler. 6Ten rengi beyaz olmayan insanları aşağılayıp mültecilerin ölmesini istediler.1 Olayların baş zanlısı olarak gösterilen 52 yaşındaki itfaiyecinin evi basıldı, telefon ve bilgisayarlarına el konulup, görevden alındı.2 Teşkilat içerisinde yaşananların açığa çıkması için isim vermeden aranabilecek 0421 / 361- 32422 numaralı telefon hattı kuruldu.3 Devlet Güvenlik Dairesi soruşturma başlattı. İçişleri Senatörü, olayı aydınlatması için özel soruşturmacı atadı. 7 kişilik özel komisyon kuruldu.4 Tüm partiler, eyalet meclisinde özel toplantı talep ettiler.