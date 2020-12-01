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Göçmenlerin değerini gördüler

BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. ’in dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün aşısını bulması, ’da daha evvel ötelenen göçmenlerin öneminin anlaşılmasını sağladı

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 1.12.2020 ABONE OL
Göçmenlerin değerini gördüler
ALMANYA'DA başarıları görmezden gelinen göçmenlerin değeri anlaşılmaya başlandı. Koronavirüs aşısını bulan isimler Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin başarısı, göçmenlerin görülmesini de sağladı. Frankfurter Allgemeine Gazetesi, göçmenlere övgüler yağdırdı.

GAZETE bir makalesinde Almanya'ya göç eden Türkler ile Amerika'ya göç eden Almanlar arasında benzerlik kurdu. Makalede, her iki grubun da göç ettikleri ülkelerin ekonomisi, eğitimi, bilimi, kültürü ve sporunun gelişmesine büyük katkı sağladığına vurgu yapıldı.
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Göçmenlerin değerini gördüler
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