Almanya’da rekor ölüm

ALMANYA'DA Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 17 bin 270 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu, 487 kişinin ise öldüğünü duyurdu. Enstitü, ölü sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 84 bin 743'e yükseldi. Toplam can kaybı ise 17 bin 123'e çıktı.KORONAVİRÜS aşısı onay için geri sayımdayken aşı merkezlerinin kurulma çalışması da hız kazandı. Statlar, spor salonları, kışlalar, fuar alanları gibi yerler aşı merkezlerine dönüştürüldü. Bu merkezlerin 15 Aralık tarihine yetiştirilmesine çalışılıyor. Sağlık Bakanı Jehn Spahn, aşılamanın bu 100 merkezde başlamasını öngörüyor. BERLİN