Aşı ücretsiz olacak

ALMANYA, koronavirüs aşısının ücretsiz olacağını açıkladı. Federal Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, kimin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın aşının herkese ücretsiz uygulanacağını ifade etti. Hükümet, aşının gönüllü olacağını dile getirdi ve aşı için kampanya başlatılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise "En geç yaza kadar toplu aşılama başlayacak" dedi.ÜLKEDE aşılamanın nasıl başlayacağı tartışılıp, hükümet eleştirilirken, Berlin aşı stratejisini açıkladı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, 900 bin doz aşının kimlere yapılacağını listeledi. Buna göre, 75 yaş üstü 386 bin 884 riskli grup, 107 bin 216 sağlık ekibi ve işleri gereği insanlarla temas kurmak zorunda olan 70 bin 767 kişi listede ilk sıralarda yer aldı. BERLİN