Merkel’den övgü ve uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir radyoya yaptığı açıklamada, "Aşıyı bulanlardan birinin göçmen Türk çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer'ın da aşı için bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı mutluyum" dedi. Merkel, aşının ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini söyledi.MERKEL, Türklerin düğünlere ayrı bir önem verdiğinin farkında olduğunu belirterek, "Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız" dedi