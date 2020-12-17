Almanya’da korkunç bilanço

Koronavirüste ikinci dalganın çok ağır vurduğu Almanya'da üzücü bir rekor kırıldı. Ülkede koronavirüs krizinin başlamasından bu yana en fazla ölü sayısı açıklandı. Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan verilere son 24 saatte Almanya'da 952 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı da bir türlü düşmedi ve 27 bin 728 olarak belirlendi.ALMANYA'DA daha önce en yüksek ölüm sayısı geçen hafta açıklanmıştı. Bir günde 598 kişinin koronavirüsten ölmesi üzerine hükümet ikinci tam kapatmayı kararlaştırmıştı. Dünden itibaren Almanya'da benzinciler, bankalar, süpermarketler, eczaneler, postaneler gibi işletmelerin dışında her yer kapatıldı. Şimdilik kapatma tedbirleri 10 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacakANCAK ülkede ölümlerin artması üzerine bazı siyasiler önlemlerin daha da uzatılmasını talep etti. Sıkı tedbirlerin, şubat ayına kadar devam etmesi görüşü dile getirilirken, Almanya'nın tüm umudu, BioNTech aşısına Avrupa İlaç Ajansı EMA'nın bir an önce onayı vermesi. 21 Aralık'ta planlandığı gibi onayın verilmesi durumunda hemen aşılama yapılacak ve ardından vaka sayıları dikkatle takip edilecek. Ona göre de Alman hükümeti, kapatma tarihinin uzatılıp uzatılmamasına karar verecek.ÖTE yandan Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech şirketinin aşısını Çin de alacak. BioNTech, Çin ile ilk etapta 100 milyon dozluk bir aşı konusunda anlaşıldığını bildirdi. Çin'de aşının dağıtımını BioNTech'in Çin'deki dağıtım ortağı Fosun'un üstleneceği açıklandı.ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in, bugün Prof. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ve diğer BioNTech yöneticileriyle video konferans gerçekleştireceği açıklandı. Konferansa Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Bilim Bakanı Anja Karliczek'in de katılacağı bildirildi.